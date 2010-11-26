Газета «День» определила лауреата премии имени Джеймса Мейса

Газета «День» определила лауреата второй Премию имени Джеймса Мейса в сфере публицистики «Гражданская позиция». Им стал научный сотрудник Института истории НАН Украины, редактор отдела «История и Я» газеты «День» Игорь СЮНДЮКОВ.

Как сообщили УНИАН в редакции газеты “День”, главный редактор издания Лариса ИВШИНА отметила: “Думаю, Джеймс Мейс одобрил бы наш выбор – и относительно лауреата прошлогодней премии, и относительно Премии-2010. Потому что для того, чтобы побеждать, украинцам в первую очередь нужное хорошее образование и умение учиться всю жизнь”.

Она напомнила, что год назад было решено, что Премия имени Джеймса Мейса будет учреждена. “И очень важно, что, несмотря на различные сложности в стране, мы и в этом году придерживались определенного курса. Безусловно, и Премия имени Джеймса Мейса, и общеукраинское признание ее лауреатов, то есть людей с гражданской позицией, должны стать нормой”, - убеждена Л.ИВШИНА.

Она отметила, что “на протяжении последнего года было очень много поводов высказаться, но очень мало тех публицистов, которые могли бы так четко выражать свою гражданскую позицию, как первый лауреат премии Игорь ЛОСЕВ”.

При этом писательница, жена Д.Мейса Наталия ДЗЮБЕНКО-МЕЙС подчеркнула: “Отношение к Голодомору – это мерило и нашей гражданской позиции, и нашей совести. Игорь СЮНДЮКОВ, как никто, пронзительно и искренне пишет на эту тему”.

Напомним, Премия имени Джеймса Мейса в сфере публицистики «Гражданская позиция» была основана по инициативе главного редактора «Дня» Л.ИВШИНОЙ в 2008 году, когда Украина и мир отмечали 75-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов. А год назад, в 2009-м, она была присуждена впервые кандидату философских наук, известному публицисту, корреспонденту газеты «Флот Украины» И.ЛОСЕВУ.

*** Джеймс Эрнест Мейс (18 февраля 1952 г. - 3 мая 2004 г.) – американский историк, политолог, исследователь Голодомора в Украине.