Сбежавшего из херсонской колонии заключенного ищут 5-й день

15:31, 24 ноября 2010
Общество
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21-летний парень "реабилитировался"

Из колонии №7 (село Старая Збурьека Голопристанского района Херсонской области) 19 ноября сбежал 21-летний заключенный.

Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер управления Государственного департамента по исполнению наказаний в Херсонской области Гаянэ ОГАНЕСЯН.

Госдепартамент по исполнению наказаний в Херсонской области предпринимает меры по розыску беглеца.

Согласно сообщению, заключенный содержался на участке социальной реабилитации в колонии.

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