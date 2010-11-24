Сбежавшего из херсонской колонии заключенного ищут 5-й день

21-летний парень "реабилитировался"

Из колонии №7 (село Старая Збурьека Голопристанского района Херсонской области) 19 ноября сбежал 21-летний заключенный. Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер управления Государственного департамента по исполнению наказаний в Херсонской области Гаянэ ОГАНЕСЯН. Госдепартамент по исполнению наказаний в Херсонской области предпринимает меры по розыску беглеца. Согласно сообщению, заключенный содержался на участке социальной реабилитации в колонии.

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