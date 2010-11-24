Сбежавшего из херсонской колонии заключенного ищут 5-й день
15:31, 24 ноября 2010Общество
1233 0
21-летний парень "реабилитировался"
Из колонии №7 (село Старая Збурьека Голопристанского района Херсонской области) 19 ноября сбежал 21-летний заключенный.
Об этом УНИАН сообщила пресс-офицер управления Государственного департамента по исполнению наказаний в Херсонской области Гаянэ ОГАНЕСЯН.
Госдепартамент по исполнению наказаний в Херсонской области предпринимает меры по розыску беглеца.
Согласно сообщению, заключенный содержался на участке социальной реабилитации в колонии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter