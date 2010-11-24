С 1 декабря без рецепта нельзя будет купить даже обезболивающего?

С первого декабря украинцев заставят покупать лекарства только по рецептам.

Таких препаратов будет 70%. К тому же, в предписаниях медиков обяжут указывать действующее вещество латынью, а не название препарата, сообщает Украинская правда - Жизнь со ссылкой на ТСН.

"С первого декабря будет рецептурный отпуск лекарств", - отметил министр здравоохранения Украины Зиновий Митник.

По словам министра, украинцев будут отучать от самолечения, а медиков вынудят вспомнить латынь. Впоследствии в рецептах будут писать не коммерческое название лекарств, а действующее вещество.

"В связи с тем, что мы давно не выписывали рецепты - мы потеряли навыки писать латынью и эта нагрузка на врача", - рассказала Ирина Пилипенко, заведующая детской поликлиникой.

Как сообщили в министерстве, рецепты будут выписывать в двух экземплярах. Один будет оставаться в аптеке и сохраняться там на протяжении трех месяцев.

Эксперты подчеркивают, что рецепт должен быть юридическим документом, впоследствии и финансовым. Так, с ним легче доводить ошибки медиков.

Потому поход за обезболивающим или антибиотиком со следующего месяца будет происходить лишь через кабинет врача. Увеличение очередей в больницах и поликлиниках для министра не аргумент.

Контроль за лекарствами усиливают, однако не уточняют, какой будет ответственность аптекарей за продажу лекарств без рецепта.