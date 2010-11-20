Густой туман парализовал работу Харьковского аэропорта

Сегодня из-за густого тумана, который на протяжении суток нависает над городом, полностью парализована работа Международного аэропорта «Харьков».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в администрации аэропорта, со всех рейсов, которые за графиком должны быть выполненные в субботу, 20 ноября, удалось обеспечить лишь рейс Вена - Харьков – Вена. В середине дня погода позволила, и авиалайнер из столицы Австрии, согласно графику, доставил пассажиров с Европы и своевременно отбыл обратно в Вену.

По данным представителя аэропорта, сегодня в целом отменено около 10 пассажирских рейсов - как внутренних, так и международных.

В частности, не состоялось авиасообщение с Киевом (три рейса), Москвой (вчера также не прибыл рейс в 22.30 с России), Хургадой (Египет).