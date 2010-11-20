Американцы оценили состояние религиозной свободы в Украине

Бюро демократии, прав человека и труда Государственного департамента США обнародовало ежегодный отчет о состоянии религиозной свободы в странах мира.

Как сообщили УНИАН в Институте религиозной свободы, отдельный доклад посвящен оценке уровня обеспечения религиозной свободы в Украине на протяжении последнего года.

В документе отмечено, что Конституция Украины гарантирует свободу вероисповедания, а законодательство и государственная политика в целом способствовали свободной религиозной деятельности. При этом украинское общество остается многоконфессиональным и глубоко религиозным.

Общее заключение Госдепартамента США свидетельствует о том, что в целом в Украине свобода вероисповедания обеспечивалась на практике. На протяжении отчетного периода не было изменений в уровне уважения к свободе вероисповедания со стороны государственной власти Украины. Однако в других разделах отчета приводятся отдельные факты нарушения религиозной свободы и прав религиозных организаций.

В частности, американские эксперты отмечают, что в Украине не существует ни одной официальной государственной религии. Но в некоторых регионах страны религиозные группы, составляющие меньшинство, жаловались на неравное обращение со стороны местной власти. При этом местные чиновники временами не остаются объективными в спорах между религиозными организациями, а поддерживают ту или другую сторону.

Также Госдепартамент США отметил, что вопрос реституции коммунального имущества, конфискованного советской властью у религиозных организаций, в целом остается проблемой в Украине. При этом власть продолжала способствовать возвращению религиозным организациям некоторых объектов коммунальной собственности.

Правительство США также обратило внимание на то, что положения Закона Украины о государственной регистрации юридических лиц противоречат Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях», что осложняет регистрацию религиозных организаций и приобретения ими статуса юридического лица.

В отчете отмечено, что в июле 2009 года Кабинет Министров Украины поручил Государственному комитету по делам национальностей и религий совместно с Министерством юстиции Украины подготовить предложения по упрощению процесса регистрации религиозных организаций путем устранения противоречивых положений действующего законодательства. Однако, несмотря на неоднократные призывы Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и общественных организаций, на конец отчетного периода этот вопрос не был решен.

Также в документе отмечаются сообщения о социальных злоупотреблениях и дискриминации по признакам религиозной принадлежности, убеждений или религиозной практики, в том числе случаи антисемитизма и антиисламизма. Вместе с этим разные религиозные объединения продолжали добиваться внимания руководства государства к своим проблемам, решения разногласий между разными конфессиями и обсуждения соответствующих законодательных актов, – отмечается в отчете.

Среди улучшений и позитивных изменений относительно свободы вероисповедания Госдепартамент США назвал решение предыдущего состава правительства Украины от 3 сентября 2009 года о снижении тарифов на природный газ для религиозных организаций до уровня тарифов населения.

Одобрительную оценку также получило решение Кабинета Министров Украины от 25 сентября 2009 года об освобождении религиозных организаций от уплаты компенсационной стоимости озеленения участков, предназначенных для строительства культовых сооружений и вспомогательных зданий, необходимых для их обслуживания.

Положительно в отчете оценен и тот факт, что рядом с проблемой реституции церковной собственности на протяжении 2009 года в пользование религиозным организациям было предоставлено 182 здания или их части для осуществления религиозной деятельности.

К позитивным изменениям также было отнесено решение Высшей аттестационной комиссии Украины от 15 мая 2010 года о включении богословия (теологии) в перечень дисциплин, по которым может происходить защита научных диссертаций и получение ученых степеней. В отчете отмечено, что представители основных конфессий приветствовали такое решение, и выражена надежда, что правительство Украины будет предпринимать дальнейшие шаги в направлении полного признания богословия в качестве научной дисциплины.