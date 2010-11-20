Количество получателей субсидий на ЖКУ выросло в 4,5 раза

В Украине по состоянию на 17 ноября т.г. субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг по новому порядку получают более 1 млн. семей, что в 4,5 раза больше, чем было до внедрения нового порядка (229,8 тыс. семей).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной политики.

По данным министра труда и социальной политики Василия НАДРАГИ, в частности, в Николаевской области жилищную субсидию получают 18,3 тыс. семей, что в 4 раза больше, чем было до внедрения нового порядка (4,5 тыс. семей).

Как сообщал УНИАН, 14 июля т.г. правительство утвердило мероприятия по усилению социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг, которые предусматривают начисление субсидий трудоспособным гражданам в случае, если стоимость услуг превышает 15% совокупного дохода, и 10% – для нетрудоспособных граждан.