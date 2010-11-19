Власть получит право выселять жителей хрущевок без их согласия?

Автоматическое начисление пени за неоплату коммунальных услуг, возможность изъятия жилья для строительства другого дома, обязательное создание объединений совладельцев во всех многоквартирных домах - лишь малая часть новаций, которые содержатся в проекте Жилищного кодекса. Об этом пишет COMMENTS.UA.

Профильный комитет уже рекомендовал парламенту принять его во втором чтении, и соответствующий законопроект будет рассмотрен на следующей пленарной неделе.

После того, как новый Жилищный кодекс вступит в силу, жильцов домов, подлежащих реконструкции или идущих под снос, смогут выселять в любой удобный для местной власти район вне зависимости от того, где располагается реконструируемый или сносимый дом, отмечает издание. Если же собственник откажется переезжать, его квартира может быть принудительно выкуплена по мотивам общественной необходимости.

Эти драконовские нормы выгодны строительным компаниям, которые из-за нежелания жильцов покидать свои квартиры до сих пор не могли реализовать свои планы по реконструкции центральных районов городов, застроенных хрущевками, пишет COMMENTS.UA.