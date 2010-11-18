С Донбасс-Арены стартует украинско-польский автопробег

Украинцы и поляки организуют автопробег в поддержку Евро-2012 - «Евро-2012 - будет!». Об этом сегодня сообщили организаторы акции на пресс-конференции в УНИАН.

Автопробег стартует в Донецке 23 ноября с посещения стадиона «Донбасс-Арена». Далее 10 автомобилистов из Украины и Польши за 9 дней посетят Харьков, Львов, Вроцлав, Познань, Гданьск, Варшаву, и вернутся в Киев. На пути в Польшу автомобилисты заедут в «Парк Киевская Русь» (с. Копачев, Обуховский район Киевской области), где воссоздается древний Киев (Детинец) X-ХІІІ ст. Марафон завершится 1 декабря, в Международный день борьбы со СПИДом, в Киеве.

«На фоне автопробега мы хотим внести в Европу культуру и историю наших стран. Цель акции – показать, что украинский и польский народы едины. Мы хотим привлечь к участию в акции всех фанатов футбола и автолюбителей. Надеемся наладить добрые связи между поляками и украинцами», - отметил один из организаторов автопробега, президент представительства «Международной лиги защиты человеческого достоинства и безопасности» в Украине Александр АМЕЛЬЧАКОВ.

Украинские участники акции планируют сопровождать свое появление в городах информационными носителями, на которых будут демонстрироваться исторические памятники и культурное достояние двух стран.

По мнению президента благотворительного фонда «Славянский фонд», автора проекта «Парк Киевская Русь» Владимира ЯНЧЕНКО, автопробег способствует укреплению имиджа нашего государства в Европе.

«Когда проходит мероприятие, связанное с имиджем Украины, память основателей нашего государства почитается особым действием. Поэтому одной из остановок автопробега станет Киевский Детинец», - объяснил В.ЯНЧЕНКО.

При этом он подчеркнул, что для украинцев поддержка дружбы с соседними государствами – это традиция.

«Для Украины важно поднятие имиджа как страны с богатым культурным наследием. Мы храним традиции, которые завещал Ярослав Мудрый и Владимир Мономах - находиться в мире с близкими партнерами. Наша задача – лишний раз напомнить всей Европе о том, что наша страна – тоже европейское государство, и Европа должна гордиться нашей культурой, как одним из ручейков реки общечеловеческого культурного наследия. Мы дети великих предков, которые завещали нам быть такими же великими», - сказал В.ЯНЧЕНКО.

При этом он отметил, что поднятие имиджа Украины даст позитивное восприятие нашей страны в мире, и как следствие - толчек к развитию въездного туризма.

«Своим проектом мы можем показать, что мы страна, у нас есть собственная история, достоинство, и мы можем быть уверены, что то, что мы делаем, приносит пользу нашей стране. Мы патриоты», - отметил глава оргкомитета автопробега «Евро-2012 – будет!» Денис ПАНЧЕНКО.

Поэт Владимир МИХАЙЛОВ, взяв слово, процитировал слова Виталия КОРОТИЧА «Спорт делает нас откровеннее… где все достойно, и ни один обманщик не восходит на пьедестал».

В свою очередь, сопредседатель комитета - руководитель молодежного отдела Дмитрий ЖИВИЛО отметил, что целью автопробега также является стремление объединить молодежь в борьбе против алкоголизма и наркомании.

«Автопробег будет за здоровый способ жизни. Все участники на это время бросят курить. Мы на своем примере покажем, что для спорта нет границ. Можно поехать с нами в Польшу, или в другие страны Европы. Мы будем стараться привлечь к участию в акции как можно больше молодежи. И пропагандировать здоровый способ жизни», - сказал он.

Кроме того, как сообщил Д.ПАНЧЕНКО, во всех городах, участники автопробега проведут флеш-моб «Насколько ты любишь Украину?», направленный на чиновников и представителей власти, к которым будут обращаться с предложением оказать помощь автопробегу.

Как объяснили организаторы, автопробег планируется провести в два этапа. Нынешний автопробег – это пилотный проект. Второй этап состоится в начале июня 2011 года, а завершится в середине октября 2011 года, и, по словам оргкомитета, будет претендовать на звание самого продолжительного автопробега в истории Украины. Участие во втором автопробеге примут известные деятели культуры и искусства из Украины и Польши.

Также организаторы автопробега обратились с призывом к партнерству ко всем, кому не безразлично позиционирование Украины в Европе.