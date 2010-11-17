Королевская: Налоговый кодекс обрекает на гибель целые города

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ констатирует, что после принятия Налогового кодекса пострадают депрессивные территории.

Об этом она заявила в эфире «5 канала», сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что на митингах протеста против принятия Налогового кодекса стоят представители малого и среднего бизнеса. «Много людей приехало из депрессивных регионов. Оттуда, где были закрыты заводы, фабрики, шахты. Особенно предприятия военно-промышленного комплекса. И в этих городах единственным центром деловой жизни остались малые и средние предприятия, которые хоть как-то выживают. За их счет держаться и школы, и больницы, и пенсионеры, - заявила глава комитета ВР. - Так вот, после принятия Налогового кодекса, когда малый бизнес закроется, такие города обречены на гибель. Вот это страшно».

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, парламент пикетирует наиболее активная часть общества - самозанятые люди, которые без помощи государства не только кормят свои семьи, но и создают новые рабочие места.

«За десять лет, после введения упрощенной системы, Валовой внутренний продукт (ВВП) в стране вырос в 10 раз – с 82 млрд. грн. до 948 млрд. грн., было организовано более миллиона новых рабочих мест. Это действительно эффективный механизм, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - И сейчас убивают курицу, которая несет золотые яйца. При этом людей толкают на биржу труда. В грамотной и умной экономике делают все, чтобы повышался уровень благосостояния людей, а у нас искусственно создают безработицу».

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает, что против Налогового кодекса выступают представители бизнеса, которые работают по упрощенной системе налогообложения. "...Мы выходим из кризиса и заинтересованы в том, чтобы у нас развивалось производство. И мы готовы работать над тем, чтобы людям, которые вынуждены были по обстоятельствам пойти на рынки, была предоставлена высококвалифицированная, высокооплачиваемая работа», – сказал Н.АЗАРОВ.