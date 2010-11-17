Автопробег в поддержку ЕВРО-2012: Донецк – Варшава - Киев за 7 дней (пресс-конференция)

18 ноября в 10.30 в информационном агентстве УНИАН (Киев, Хрещатик,4) состоится пресс-конференция организаторов автопробега «ЕВРО-2012 – будет!». 10 украинских автомобилистов проедут по маршруту Донецк – Варшава - Киев за 7 дней. Таким образом, организаторы акции хотят обратить внимание к Украине и Польше, способствовать популяризации стран, принимающих чемпионат, а также наладить непосредственное общение между украинцами и поляками. Участники пресс-конференции: глава оргкомитета автопробега «ЄВРО-2012-будет!» Денис ПАНЧЕНКО, президент представительства «Международной лиги защиты человеческого достоинства и безопасности» в Украине Александр АМЕЛЬЧАКОВ, автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, председатель «Национальной Польской Лиги защиты человеческого достоинства и безопасности», кандидат в мэры города Варшава (Польша) Петр СКУЛЬСКИ.

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