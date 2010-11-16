Безработный зарубил двух односельчан, чтобы расплатиться с долгами

Правоохранители раскрыли по «горячим» следам двойное убийство в селе Борисовка Татарбунарского района Одесской области: задержан 24-летний неработающий Виталий М., завладевший сбережениями своих жертв – около 3 тыс. долл.

Об этом сегодня сообщили УНИАН в ЦОС УМДВ Украины в области, уточнив, что «задержанный сознался: зарубил односельчан, чтобы расплатиться со своими долгами».

Обнаружил жертв преступления - 51-летнего хозяина дома и его 82-летнюю мать - один из соседей, который и позвонил в милицию. Прибывшие оперативники обнаружили в соседнем дворе и третью жертву преступника – 77-летняя женщина с рубленой раной головы находится в реанимационном отделении Татарбунарской райбольницы.

Возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух и более людей), которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет до пожизненного срока.