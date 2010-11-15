В Керчи подозреваемый в убийстве пяти человек дал признательные показания.

Как передает Керченский городской портал, 50-летний мужчина, задержанный по горячим следам 11 ноября, признался в совершении преступления.

По словам заместителя начальника Керченского УВД Анатолия НИСТРЯНА, подозреваемый сообщил, что убил соседей из мести, так как они взяли у него деньги на спиртные напитки, но не пригласили на совместное распитие.

Расследование преступления ведут следователи крымского управления МВД. В настоящее время мужчина, задержанный за убийство, находится в следственном изоляторе Керчи.

Как сообщал УНИАН. пятеро человек, четверо взрослых и ребенок, 11 ноября были найдены мертвыми в общежитии в Керчи.