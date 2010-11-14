В Сумской области задержали 200 нелегалов

С начала года пограничники Сумского пограничного отряда задержали 200 нелегальных мигрантов и конфисковали товаров и грузов на 30 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы Сумского пограничного отряда Александр ШИШКА.

По его словам, за этот период было подвергнуто контролю и пропущено через государственную границу свыше 6 млн. человек и почти 1 млн. транспортных средств.

В то же время не пропущено через границу по различным причинам более 4,5 тыс. человек. Наложено штрафов за административные правонарушения на сумму около 470 тыс. грн.

Пограничники выявили почти 1,3 тыс. человек, которые использовали поддельные, чужие и недействительные паспортные документы.

Кроме того, выявлено и изъято 89 единиц оружия и 260 штук боеприпасов, 600 граммов взрывчатых веществ; свыше 15 кг наркотических средств и почти 0,5 кг психотропных веществ; свыше 70 транспортных средств, которые использовались в качестве средства перемещения контрабанды.