Из-за мелкого клерка музей Шевченко на грани катастрофы

Член фракции БЮТ в Киевском городском совете, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ заявляет об угрозе утраты уникального культурного наследия Тараса Шевченко, которое хранится в Литературно-мемориальном доме-музее Т.Г.Шевченко в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ в Киевсовете, согласно информации А.БРИГИНЦА, дом, в котором размещен музей, отключен от отопления из-за порыва теплосети полгода тому назад, произошедшего на территории соседнего здания в переулке Шевченко, 4.

«Руководство музея предупреждает, что следствием снижения температуры в культурном заведении еще на несколько градусов станет утрата уникального культурного наследия Т.Шевченко», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

По его объяснению, авария произошла в теплосетевых коммуникациях, которые не подконтрольны музею и не являются его собственностью. “Учреждение культуры не только не имеет финансовых возможностей, но и не должно устранять поломку», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Согласно информации депутата, прорыв произошел в мае - июне 2010 года во время планового испытания теплосетей на плотность. На обращение музея в районные коммунальные службы об отсутствии тепла в помещении в результате прорыва, учреждению лишь предложили ликвидировать поломку за свой счет, который стоит 14-16 тыс. грн.

«Предложение районного чиновника является следствием пренебрежительного отношения к культуре всей власти города: проблемы учрежедний культуры игнорируются, учреждения оказываются на задворках бюджетного процесса и финансируются по остаточному принципу из-за того, что даже мелкий клерк безнаказанно выставляет безосновательные требования, музей оказался на грани культурной катастрофы», - заявил А.БРИГИНЕЦ.

Он отметил, что здание в переулке Шевченко, 8а - первый музей Т.Шевченко в Киеве, а теперь он является филиалом Национального музея Т.Шевченко. В фондах дома-музея хранится уникальная коллекция мемориальных вещей: костюм Т.Шевченко, солдатская рубашка, малярные принадлежности, раскладной стульчик и тому подобное, первые печатные произведения Т.Шевченко с его автографами, старинная мебель, гравюры XIX в. с видами Киева, акварельные и живописные произведения.