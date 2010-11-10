Женщина отрезала голову своему 5-месячному ребенку

В Славуте Хмельницкой области 23-летняя женщина отрезала голову своему 5-месячному сыну.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сотрудник отдела связей с общественностью УМВД в области Юлия ГРИНЬ.

“Как выяснили следователи, молодой женщине приснилось, что мужчина, с которым она живет, - это ангел, а рожденный ею ребенок - нечистый. По велению неизвестного голоса она встала с кровати, вынесла сына на улицу и на лавочке обычным кухонным ножом отсекла ему голову. Сама же, как была, с окровавленными руками и одеждой, направилась к родителям и сообщила перепуганным пенсионерам, что убила дьявола”, - отметила Ю.ГРИНЬ.

Работники правоохранительных органов нашли тело ребенка неподалёку от туалета, без головы.

Ю.ГРИНЬ заметила, что семья проживала в неофициальном браке. По словам 32-летнего мужа, рождение ребенка совершенно не отразилось на их отношениях.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство). Для установления психического состояния подозреваемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза.