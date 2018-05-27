День Украинского языка: нет – языковому законопроекту от коалиции

Впереди колонны на ходулях шагают ребята в масках с лицами российских руководителей Путина и Медведева, от них не отстают наши “Янукович”, “Симоненко” и “Литвин”, но уже без ходуль... “Один государственный язык!”...

Пока президент Виктор Янукович в День украинской письменности заверял, что украинский язык будет “надежно защищен”, а министр образования Дмитрий Табачник обещал написать традиционный радиодиктант, общественные организации и студенты устроили всеукраинскую акцию солидарности в поддержку украинского языка и выступили с очередным протестом против принятия закона о языках.

С нарисованными желто-голубыми флажками на щеках и большими флагами в руках несколько сот украинцев колонной двигаются с Контрактовой площади в сторону Администрации президента.

Впереди колонны, заметно выделяясь среди толпы, на ходулях шагают креативные ребята в масках с лицами российских руководителей Путина и Медведева, от них не отстают наши “Янукович”, “Симоненко” и “Литвин”, но уже без ходуль. По замыслу организаторов, это символическое действо должно было показать, как “Путин” и “Медведев” манипулируют нашими политиками, в частности руководителями тех политических сил, которые внесли законопроект о языках. Однако идут “политики” недолго. На Почтовой снимают ходули и маски, потому что наверх подниматься тяжело.

“Ах, лента за лентою – набої подавай”, – затягивает молодежь украинскую повстанческую песню, время от времени перебивая пение скандированием: “Одна державна мова”, “Наша мова – українська”, “Ні – другій державній мові”.

– В Украине должен быть один государственный язык. Это абсолютно нормально для молодого европейского государства, – рассказывает активист общественной кампании “Новий громадянин” Иван Марунич. – Мы идем в Администрацию президента, чтобы выразить свой протест, потому что недавно был внесен законопроект о языках, сужающий права украинского языка, якобы давая языкам нацменьшинств больше прав, а в сущности – дает больше прав русскому языку. Такой закон не нужен. Он только поможет нескольким политикам, которые не в состоянии выучить свой язык... У народа есть потребность выражать свое мнение, в том числе и уличными акциями.

Некоторые активисты держат в руках листки с текстами песен – украинский Гимн, “Не пора, не пора, не пора”, “Я піду в далекі гори”...

Уже на Банковой возле Союза писателей молодежь сталкивается с группой потенциальных участников акции в поддержку языка с флагами “Батьківщини”.

Политически заангажированные и в то же время патриотически настроенные дедушки и бабушки присоединяются к молодежи и вместе подходят к Администрацим президента.

– Когда обсуждали идею этой акции, – рассказывает народный депутат Олесь Доний, – говорили, что желательно, чтобы не было партийных цветов, чтобы не разъединяться по партийному признаку, а проводить это как общую акцию всех украинских патриотов и не тянуть на себя одеяло. Я здесь, потому что я украинец и считаю, что каждый украинец должен повышать собственный культурный уровень. В этом плане я воспринимаю украинский язык и его изучение как один из элементов собственного культурного уровня. И наступление на язык – это попытка сделать нацию бескультурной и сделать ее без корней, без исторического прошлого.

– На таких патриотических акциях что-то не видно ваших коллег-нардепов, или приходят единицы...

– Это действительно проблема. У оппозиции депутатов – человек 150, и они бы могли составить достаточную величину на этих акциях. Почему их нет?.. Постоянно удивляюсь. Депутатам нужно быть честнее, чем власть, не повторять за властью те же ошибки, недостатки и быть ближе к людям.

– Вот министр Табачник сегодня обещал писать всеукраинский диктант...

– Вопрос не в том, что он делает лично перед камерами, а в том, что он делает системно. А системно он сокращает вес украинского языка в образовании, пытается пересмотреть украинскую историю в сторону ее слияния с российской, вообще приуменьшить вес украинского языка, культуры и поставить под сомнение именно существования отдельного украинского народа. При этом всем он может говорить по-украински. Но мы знаем, что во все времена были коллаборанты и находились люди, которые могли на любом языке объяснить любые репрессии...

– К сожалению, в Украине часто флаг партийный важнее, чем национальный флаг, – делится впечатлениями активистка гражданского движения “Відсіч” Анастасия Розлуцкая. – Нужно сделать выводы, почему мы (национальные силы. – Авт.) проигрываем... Мы празднуем и бастуем одновременно. Мы вышли сюда, чтобы напомнить президенту и инициаторам законопроекта о языке, что данный закон не устраивает граждан Украины, что его нужно снять с регистрации и разработать нормальный законопроект со специалистами, языковедами и т.д. Это наша третья акция. Но, к сожалению, нас не слышат. Просто откладывают рассмотрение...

В это время протестующие на голубом воздушном шарике пишут “Закон о языках”.

– Сейчас с ним сделают то, что нужно сделать с законом о языках, – говорит девушка, которая расписывает шарик. И через мгновение под аплодисменты и дружеский гул толпы он хлопает.

Среди участников акции – и лидер группы “Тартак” Сашко Положинский.

– Мы сегодня празднуем день украинского языка, но одновременно и протестуем против уничтожения украинского языка, – рассказывает УНИАН певец. – То, что он длительное время уничтожался неофициально, – давно признанный факт. Равно как и то, что информационное пространство Украины преимущественно не украинское и информационная война направлена фактически против Украины и украинского языка. Таким образом, язык все больше вытесняется в ежедневном употреблении. Принятие данного закона о языках переведет уничтожение украинского языка в официальную плоскость, и минимального островка безопасности для украинского языка не останется, он станет языком внутреннего общения небольшого, самого упорного, в известной мере – интеллектуально развитого сообщества, стремящегося не поддаться внешним влияниям. Язык должен быть языком всего народа, а не его небольшой части...

После пикетирования АП колонна активистов с пением движется в сторону Майдана. Протесты закончились. Там обещают устроить праздник – флешмоб под названием “Відчуй смак рідної мови”.

На Площади Независимости численность участников акции растет.

– Вот почему мы понимаем по-русски, а они (русские. – Авт.) по-украински – нет? – громко возмущается немолодой человек возле меня.

Участникам акции раздают свечи, из которых они выкладывают надпись: “Почувствуй вкус родного языка”. После этого начинается настоящее празднование – с горячими танцами и пением.

– Я так люблю молодежь. Вы такие молодцы. А нам нельзя было выступать, – с ностальгией в голосе говорит бабушка одному из знаменосцев. – Так интеллигенцию душили...

– А мы будем ее возрождать, – со всей серьезностью отвечает парень.

– С Богом, – благословляет старушка.