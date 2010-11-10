США снова отвергли призыв отменить смертную казнь
Предлагают сделать что-нибудь взамен
Соединены Штаты Америки отвергли сегодня призыв отменить смертную казнь – как заявил представитель Государственного департамента на заседании Совета по правам человека ООН, такое наказание разрешено, согласно международному праву, сообщает Радио Свобода.В то же время, сказал юридический советник Госдепартамента Гаролд Коу, Вашингтон верен идее преодолевать несправедливость и готов серьезно рассмотреть некоторые из рекомендаций Совета по правам человека, среди которых и совет подписать декларацию ООН о защите коренных народов.
Призыв к США отменить смертную казнь несколько раз повторяется в перечне из свыше 200 рекомендаций со стороны других стран, подготовленных как часть первого широкого пересмотра в Совете по правам человека ООН положения с правами человека в США.