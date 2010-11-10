США снова отвергли призыв отменить смертную казнь

Соединены Штаты Америки отвергли сегодня призыв отменить смертную казнь – как заявил представитель Государственного департамента на заседании Совета по правам человека ООН, такое наказание разрешено, согласно международному праву, сообщает Радио Свобода. В то же время, сказал юридический советник Госдепартамента Гаролд Коу, Вашингтон верен идее преодолевать несправедливость и готов серьезно рассмотреть некоторые из рекомендаций Совета по правам человека, среди которых и совет подписать декларацию ООН о защите коренных народов.

Призыв к США отменить смертную казнь несколько раз повторяется в перечне из свыше 200 рекомендаций со стороны других стран, подготовленных как часть первого широкого пересмотра в Совете по правам человека ООН положения с правами человека в США.