Выездное заседание Венского экономического форума состоится в Украине в апреле 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность была достигнута вчера в ходе VII Венского экономического форума, на котором присутствовал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, а также федеральный канцлер Австрийской Республики Варнер ФАЙМАНН и председатель правления Raiffeisen International Герберт СТЕПИЧ.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем форуме в Вене принимали участие более 500 представителей из 44 стран.