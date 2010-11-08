Дом, в котором живет новый генпрокурор, должен за коммуналку полмиллиона

Дом, в котором живет новый генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА, задолжал за коммунальные услуги почти полмиллиона гривень.

Об этом сообщает «Газета по-киевски».

«Новоиспеченный генеральный прокурор Виктор ПШОНКА живет в центре Киева, в доме, в котором также находилась и квартира его кума, Виктора Януковича. Но примечателен этот дом не только VIP–жильцами. Дом по улице Владимирской, 49а, задолжал за коммуналку почти 500 тыс. грн.», - пишет газета.

9-этажный дом генпрокурора – часть жилищно-офисного комплекса, который находится рядом с Национальной оперой. В элитном доме более сотни квартир, подъезды очень чистые, на некоторых лестничных площадках постелены ковры и висят картины. Во дворе единственная и очень маленькая, как для такого дома, детская площадка.

Вход в подъезд, где живет В.ПШОНКА, охраняет «консьерж» в дорогом костюме, который не пропустит вас, если вы не сообщите фамилию и к кому направляетесь.

По информации "Газеты по-киевски", возле лифта дома висит обращение к жителям с просьбой оплатить коммунальные и эксплуатационные услуги: "Уважаемые жители дома! По состоянию на 20 октября задолженность по оплате коммунальных и эксплуатационных услуг составляет 498 954 грн. Со 2 ноября 2010 будет прекращено предоставление эксплуатационных услуг до полного погашения задолженности".

«Из-за этого долга фирма, обслуживающая дом, перестала осуществлять уборку прилегающей территории, озеленение и ремонт помещений. Интересно, что сама фирма находится в этом же доме, и для того, чтобы погасить долг, можно просто спуститься на первый этаж. Скорее всего, в некоторых квартирах просто никто не живет, как это было с Виктором Федоровичем, который ни дня не прожил в полученной от государства квартире. Так и набежал полумиллионный счет», - отмечает газета.