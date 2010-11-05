Азаров: в силу причин, не зависящих от нас, Налоговый кодекс не принят

Налоговый кодекс Украины будет принят Верховной Радой 19 ноября текущего года.

Как сообщали УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета Министров Украины, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями миссии Европейского департамента Международного валютного фонда.

«Мы рассчитывали его уже принять, но в силу определенных причин, не зависящих от нас, этого не удалось сделать. Сейчас мы ставим для себя дату 19 ноября», – заявил Н.АЗАРОВ.

Он также сообщил, что после принятия Налогового кодекса с 1 декабря парламент начнет рассматривать законопроект о госбюджете на 2011 год, подготовленный на его основе.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2010 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Налогового кодекса, внесенный Кабинетом Министров Украины.

16 ноября т.г. парламент планирует рассмотреть проект Налогового кодекса во втором чтении.