В Киеве - разбойное нападение на отделение Кредобанка

Сегодня в Киеве неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на отделение “Кредобанка”, завладев 1 тыс. евро и несколькими пачками отечественной валюты номиналом 50 гривен.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, информация о преступлении поступила в дежурную часть столичной милиции в 11.57. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия, выяснила, что неизвестный мужчина средних лет зашел в помещение финансового учреждения на пр. Победы и, угрожая кассиру пистолетом, стал требовать деньги. Получив их, нападающий скрылся.

Как отметили в ЦОС, физической охраны в банке не было, была лишь установлена так называемая “тревожная кнопка”, которая выведена на пульт дежурного частной охранной фирмы.

По факту нападения возбуждено уголовное дело.