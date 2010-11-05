Парламент дал согласие на отправку миротворцев в Кот-д’Ивуар

Верховная Рада одобрила решение Президента Украины относительно участия миротворческого контингента Украины в предоставлении оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 240 народных депутатов из 398, зарегистрированных в сессионном зале.

Миротворческий контингент Украины будет действовать в составе Миссии ООН в Либерии, в предоставлении оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре на время проведения избирательной кампании в сроки, определенные согласно решению Совета Безопасности ООН (на период до трех месяцев).

Финансирование расходов, связанных с участием Украины в предоставлении оперативной поддержки Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины с последующим возмещением этих расходов Организацией Объединенных Наций.

В дополнении к закону указано, что на это время общая численность миротворческого контингента Украины, которая находится в МООНЛ, составляет около 300 человек. Планируется направить в Миссию ООН в Кот-д’Ивуаре личный состав общей численностью до 25 человек. Кроме того, предусматривается направить туда боевые вертолеты Ми-24 - 3 единицы; транспортные вертолеты – Ми-8 – 8 ед.; боекомплекты к Ми-24 – по 5 комплектов на вертолет; боекомплекты к Ми-8 – по 3 комплекта на вертолет.

Планируется привлечь в Миссию ООН в Кот-д’Ивуар два транспортных вертолета Ми-8.

Секретариат ООН планирует привлечь миротворческий контингент Украины на период проведения избирательной кампании в Кот-д’Ивуаре, а именно 30 суток до и 60 суток после выборов. Мандат Миссии ООН в Кот-д’Ивуаре действует до 31 декабря 2010 года.