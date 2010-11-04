Гриценко: у армии есть 5 млрд. лишних долларов, но их неизбежно разворуют

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО оценивает избыточное имущество Вооруженных сил Украины в сумму не менее 5 мрлд. долларов.

Об этом народный депутат сказал в интервью изданию «Бизнес».

«Из года в год количество избыточного имущества увеличивается, поскольку численность Вооруженных сил сокращается, имущество продается… Примерно можно говорить не менее чем о 5 млрд. долларов. Но это при условии, что недвижимость будут реализовывать прозрачно, а не с применением сомнительных схем, предлагаемых нынешним руководством Минобороны», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Он убежден, что «ни одна силовая структура не должна заниматься реализацией собственного избыточного имущества». «Продажа имущества чиновниками Минобороны или ведомственными госпредприятиями создает условия для процветания коррупции, которая сулит колоссальные барыши некоторым руководителям ведомства, но не армии», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

По его мнению, «заниматься продажей избыточного имущества военного ведомства должны структуры, не связанные с Минобороны». «Очень важно не допустить коммерциализации ведомства, чего так активно добивается его руководство», - считает народный депутат.

Он привел пример, что первым государством, решившим провести коммерциализацию армии, был Китай. «Это закончилось очень печально – массовой коррупцией среди генералитета и в высших эшелонах власти. Не стоит наступать на те же грабли. Министр обороны должен заниматься подготовкой и поддержанием боеготовности армии, а не торговать землей», - отметил А.ГРИЦЕНКО.