Женщине, которая заказала убийство своего мужа, дали 6 лет

В Черниговской области приговорена к 6 годам лишения свободы женщина, заказавшая убийство своего мужа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Апелляционный суд Черниговской области вынес приговор по уголовному делу по обвинению жительницы Чернигова в подготовке и организации умышленного убийства (ст. 14 ч.1, ст. 27 ч. 3, ст. 115 ч. 2. п. 11 Уголовного кодекса Украины).

Как было установлено во время судебного слушания, в феврале этого года женщина из-за длительный неприязненных отношений со своим мужем решила заказать его убийство. С просьбой найти человека, который сможет совершить убийство, она обратилась к своему знакомому, но тот, чтобы не допустить преступления, сообщил в правоохранительные органы. Женщина была задержана. Во время следствия она полностью признала свою вину.