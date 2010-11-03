Идеолог грузинских реформ: высокие налоги - смерть для экономики Украины

«Для Украины и других постсоветских стран высокие налоги – это смерть для экономики», - считает идеолог грузинских реформ, экс-министр по осуществлению экономических и структурных реформ Каха БЕНДУКИДЗЕ.

Об этом он заявил на встрече с главой Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и другими депутатами и экспертами в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

В частности, во время встречи Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что большинство вопросов, которые вот уже 19 лет пытается решить Украина, в Грузии решены, и эта страна перешла на новый виток развития. Речь идет, в частности, о налоговой реформе, реформе разрешительной системы и реформе административного аппарата.

Говоря о шансах провести успешные экономические реформы в Украине, грузинский гость привел примеры таких стран как Тайвань и Сингапур, которые, не имея богатых природных ресурсов, за несколько десятилетий стали богатейшими в мире по доходу на душу населения. «Я считаю, что нет проклятых стран. Каждая страна имеет шанс на проведение успешных реформ, вне зависимости от объективных или субъективных неблагоприятных условий для старта реформ. Важно начать экономические реформы и обязательно добиться результата».

Во время дискуссии К.БЕНДУКИДЗЕ отметил, что при проведении налоговой реформы очень важно сохранить упрощенную систему для малого бизнеса, уменьшить ставки налогов и не вводить новые налоги, если при этом не отменяются старые. «Для Украины и других постсоветских стран высокие налоги – это смерть для экономики. Первое, что мы сделали в Грузии после войны – резко снизили налоги. И поступления в бюджет не уменьшились, как нас все пугали, а выросли в несколько раз!», – отметил К.БЕНДУКИДЗЕ. Он выступил за дальнейшую либерализацию экономики, существенное снижение количества лицензий и разрешений, быструю приватизацию, снятие любых ограничений для развития предпринимательства и привлечения иностранных инвестиций.

Как отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ, предприниматели Украины ждут от властей проведения именно такой либеральной политики. «Пока же, к сожалению, мы сталкиваемся с имитацией реформ в Украине, попытками любым способом принять репрессивный Налоговый кодекс, нежеланием устранять барьеры для развития малого и среднего бизнеса», – считает глава парламентского комитета.

Как отмечает пресс-служба комитета ВР, встреча с К.БЕНДУКИДЗЕ прошла по инициативе Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Верховной Рады Украины. В дискуссии приняли участие: народные депутаты Украины Н.КОРОЛЕВСКАЯ, Ксения ЛЯПИНА, Валерий КРАЙНИЙ, главные редакторы журналов: «Эксперт» - Андрей БЛИНОВ, «Деньги.UA» - Александр КРАМАРЕНКО, главные редакторы порталов: «Главком» - Виктор ШЛИНЧАК, «Точка.net» - Михайлина СКОРИК, президент Центра антикризисных исследований Ярослав ЖАЛИЛО, президент «Института конкурентного сообщества» Дмитрий ЛЯПИН, президент «Центра экономического развития» Александр ПАСХАВЕР, эксперт корпорации «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО, глава объединения «Европейская молодежь Украины» Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ.