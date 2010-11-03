Янукович разрешил перестроить 12 таможенных пунктов в Закарпатье

Гостаможслужба Украины в 2011 году планирует реконструировать 12 пунктов пропуска в Закарпатье. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Закарпатье сообщил первый заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Виктор БОДНАР.

По его словам, Гостаможслужба Украины разработала проект нового Таможенного кодекса Украины, в рамках которого предусмотрено кардинальное реформирование всей таможенной системы. Одним из пунктов реформирования является строительство, реконструкция и техническое обновление таможенной инфраструктуры.

В.БОДНАР уточнил, что Гостаможслужбой уже предусмотрено провести реформирование и строительство 83 таможенных пунктов по линии всей границы Украины. Только по Западной границе Украины необходимо построить и реконструировать 23 пункта пропуска, конкретно в Закарпатской области - 12.

«Это будет строительство и реконструкция на полностью автоматизированные современные пункты пропуска», - уточнил В.БОДНАР.

Он также добавил, что стоимость Программы реконструкции на 2011 год составляет 1 млрд. 230 млн. грн. «Это не такие уже и большие средства, это фактически объем, который собирает таможенная служба за одну неделю», - добавил первый заместитель председателя Гостаможслужбы.

Он также уточнил, что реконструкция необходима и учитывая проведение в Украине Евро-2012.

В.БОДНАР также добавил, что председатель Гостаможслужбы Украины уже получил согласование на все эти работы от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.