Мошенники на Лексусах и Порше «доили» на дорогах водителей

В Киеве возбуждено уголовное дело против задержанных мошенников, которые умышленно создавали дорожно-транспортные происшествия и требовали от водителей денежные компенсации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, в отношении подозреваемых следственным отделом УБОП ГУМВД Украины в г. Киеве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 190 часть 2 (мошенничество) и статьей 309 часть 2 (незаконное производство, приобретение, хранение наркотических средств, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или в больших размерах) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил начальник УБОП ГУ МВД Украины в городе Киеве Александр ПЛУЖНИК, в состав группировки входили граждане Узбекистана, России и Украины. По его словам, злоумышленники с целью получения денежного вознаграждения умышленно создавали ДТП на территории города Киева и других регионов Украины, в частности, Харькова и Днепропетровска. В своей деятельности мошенники использовали дорогие иномарки «Мерседесы», «Лексусы», «Порше». Чаще всего в их поле зрения попадали водители, которые неуверенно чувствуют себя на дороге. Злоумышленники оценивали ситуацию и начинали преследовать избранную машину.

Один из вариантов аферы выглядел приблизительно так: автомобиль едет по дороге, в это время его догоняет иномарка, из которой водителю машут рукой, требуя остановиться. Водитель выходит из машины, и узнает от другого водителя, что несколько минут назад тот его “подрезал”. Доказательством его слов является исцарапанный бампер дорогой иномарки, а на кузове автомобиля остановленного водителя след той же аварии. При этом в сообщении отмечается, что с помощью наждачной бумаги повредить краску на автомобиле можно за считанные секунды, что и делает сообщник мошенника, пока тот разбирается с водителем. Псевдопострадавший давит на водителя остановленного автомобиля и утверждает, что страховая компания не возместит ему убытков и нужно заплатить за ремонт его авто. Как правило, такое психологическое давление приводило к желаемому для мошенников финалу. Суммы, которые доверчивые водители отдавали злоумышленникам, иногда составляли 5-10 тысяч долларов США, отметили в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью.

УБОП ГУ МВД Украины в городе Киеве просит водителей, которые стали жертвами дорожных аферистов, позвонить по телефону в дежурную часть столичного УБОП.