В Севастополе УИК уже обработали около 90% бюллетеней

В Севастополе участковые избирательные комиссии заканчивают обработку избирательных бюллетеней, по состоянию на 7.15 ими подсчитано около 90% голосов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил лидер городской организации ПСПУ Евгений ДУБОВИК. По информации политика, районные теризбиркомы на 7.15 утра подсчитали 10-15% голосов, но сейчас этот процесс ускоряется, и у дверей районных ТИК уже стоят очереди представителей УИК.

Председатель Гагаринской районной территориальной избирательной комиссии Виктор МАМОТЕНКО в эфире местного «Народного канала» по телефону сообщил, что по состоянию на 7.30 районной ТИК обработано 10% бюллетеней. «Лидирующую позицию занимает Партия регионов. К примеру, в городской совет Партия регионов набрала 28%, «Русский блок» - 10%, КПУ - 12%, «Против всех» проголосовало 7,5%». Как добавил он, в районный совет Партия регионов набрала 30%, Русский блок - 11%, КПУ - 12%, «Против всех» - 7%.

Председатель Севастопольской городской территориальной избирательной комиссии Валерий МЕДВЕДЕВ в эфире «Народного канала» заявил, что «все идет по графику», в ближайшее время документы из районных ТИК начнут поступать в гортеризбирком.