Двое судей получили по 5 лет за взяточничество

Двое судей в Винницкой области осуждены к 5 и 5,5 годам заключения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Так, Апелляционным судом Хмельницкой области вынесен приговор судьи горрайонного суда города Хмельник Винницкой области, согласно которому должностное лицо признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки служебным лицом, занимающим ответственное положение).

Осужденному назначено наказание - 5 лет заключения с лишением права занимать должности в суде на срок 3 года и с конфискацией имущества, кроме жилья.

Сотрудники СБУ задержали этого судью в январе 2010 года «на горячем» - при получении 1400 дол. и 400 евро от отца одного из подсудимых за назначение минимального наказания по уголовному делу.

По материалам спецслужбы уголовное дело в отношении взяточника возбудила и расследовала Генеральная прокуратура Украины.

Также в феврале 2010 года Верховный Суд Украины рассмотрел кассационные жалобы и оставил в силе приговор в отношении другого судьи того же горрайонного суда Хмельника Винницкой области.

За получение взятки и вынесение заведомо неправосудного решения, совершенные из корыстных побуждений (ст. 368 и ст. 375 Уголовного кодекса Украины), должностное лицо лишено второго квалификационного класса судьи. Приговором Апелляционного суда Житомирской области взяточник лишен свободы сроком на 5,5 лет с лишением права занимать должности судьи сроком на 3 года, также конфискована половина его имущества.

Сотрудники СБУ задержали взяточника в феврале 2008 года при получении денег в частном доме 60-летнего местного жителя, который был истцом по гражданскому делу о взыскании долга.

Установлено, что, председательствуя на судебных заседаниях, судья затянул рассмотрение данного дела почти на полтора года. В конце концов, вымогатель вынудил пожилого мужчину дать взятку и согласился получать его по частям. За очередными суммами судья лично приходил к истцу домой, где и получал деньги от его родственников.