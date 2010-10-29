В Сакском районе Крыма зафиксировали попытку подкупа избирателей

В селе Суворово Сакского района Крыма правоохранительные органы зафиксировали случай подкупа избирателей, сообщает ИА "Крым".

По информации начальника Сакского отдела милиции Виктора Никифорова, житель села Суворово организовал сбор подписей избирателей, которые готовы отдать голоса за кандидата в депутаты Сакского районного совета от партии «Союз». При этом за каждую подпись он обещал заплатить по 100 гривен, но после того, как объявят результаты голосования по данному избирательному округу.

Начальник сакской милиции добавил, что злоумышленник вел тетрадь (фото), в которую записывал фамилии согласившихся продать свой голос. Всего в этом списке 97 человек.

По данным, на которые ссылается агентство, подозреваемый ранее уже неоднократно участвовал в организации подкупа избирателей села Суворово.

Справка: Согласно Уголовному кодексу Украины, препятствование свободному выбору граждан путем насилия, обмана, угроз или подкупа карается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.