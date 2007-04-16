Янукович признал, что Кушнарев не был удобным человеком

В Киеве в гостинице «Русь» состоялась презентация книги трагически погибшего одного из лидеров Партии регионов, народного депутата Евгения Кушнарева «Выборы и вилы».

Как передает корреспондент УНИАН, в презентации приняли участие премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, экс-Президент Украины Леонид КУЧМА, вице-премьер-министр Дмитрий ТАБАЧНИК, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, а также члены Партии регионов.

«У Евгения Петровича был политический стержень, и он, как говорят, не колебался в зависимости от смены политической ситуации в Украине. Он четко придерживался своей позиции, был надежным партнером», - сказал лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ.

Вместе с тем он признал, что Е.Кушнарев «не был удобным человеком». «Именно поэтому всегда были дискуссии, но Евгений Петрович не бросался словами, относился к ним взвешенно и ответственно», - добавил премьер.

В.ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что Е.Кушнарев никогда не приспосабливался к условиям и обстоятельствам. В.ЯНУКОВИЧ призвал всех политиков руководствоваться жизненными принципами Е.Кушнарева. «Он является примером для тех, кто меняется в зависимости от политической конъюнктуры. Давайте жить по принципам, которые нас объединили два года назад, и мы продолжим этот путь», - призвал своих сторонников лидер Партии регионов.

В свою очередь, вице-премьер-министр Д.ТАБАЧНИК отметил, что Е.Кушнарев, инициировал проведение съезда в Северодонецке в конце 29004 года во время президентской кампании и проявил «самый важный акт политического мужества». По его словам, этот съезд остановил попытку государственного переворота в конце 2004 года, а «оранжевые» политики получили достойный отпор.

Д.ТАБАЧНИК особо выделил в книге Е.Кушнарева «Выборы и вилы» главу, в которой изложены идеи, разделяющие украинский народ. «Это не только блестящее эссе политолога и политика-практика. Это отказ от обязательности думать одинаково», - сказал он и добавил, что в этой главе изложены размышления Е.Кушнарева о том, что такое федерализм и федерация.