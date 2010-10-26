Отравились 22 посетителя кафе в Харькове

В Харькове к середине дня 26 октября зафиксированы 22 случая заболевания острой кишечной инфекцией, связанные с употреблением пищевых продуктов в городском кафе «Анжелика» 22 и 23 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение размещено на сайте Харьковского горсовета с ссылкой на санэпидемстанцию города.

По сообщению, все больные были госпитализированы в областную клиническую инфекционную больницу. Сейчас состояние здоровья всех удовлетворительное. Двое выписаны по собственному желанию 25 октября.

Первые экстренные сообщения о больных поступили в городскую СЭС вчера, 25 октября, в 9.15. По данным эпидемиологического расследования, больные ели блюда, которые готовились в кафе 22 и 23 октября на день рождения, свадьбу и крестины ребенка.

Первыми – с 20.00 23 октября – “скорую помощь” начали вызывать больные, отмечавшие день рождения 22 октября. Больные со свадьбы и крестин начали обращаться к врачам с 16.00 24 октября. 25-26 октября госпитализация продолжалась.

При проведении эпидемиологического расследования специалистами городской и районной санэпидемстанций было установлено, что пищевые продукты изготовлялись работниками кафе «Анжелика», а напитки и фрукты доставляли заказчики банкетов. Для лабораторного исследования отобраны пробы сырья и остатков пищевых продуктов, которые ели в кафе 23 октября. Внепланово 25 октября лабораторное обследование прошли пятеро работников кафе.

Также в помещениях кафе специалистами областной дезинфекционной станции вчера были проведены дезинфекционные мероприятия.

За обнаруженные нарушения сроков профилактических медицинских осмотров работников, несоблюдение периодичности санитарного минимума главный государственный санитарный врач Харькова привлек директора кафе к административной ответственности. В частности, были вынесены постановления главного госсанврача города о применении финансовой санкции к частной фирме «Анжелика» на сумму 12,5 тыс. грн и исключении из реализации продуктов питания, на которые не были предоставлены качественные удостоверения.

Кроме того, постановлением главного государственного санитарного врача Фрунзенского района Харькова из 25 октября временно запрещено функционирование объекта.

Идет эпидемиологическое расследование.