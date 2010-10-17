Милицейский call-центр может принять жалобу, а может и сам вам позвонить

В УМВД Украины в Ровенской области начал действовать call-центр – пилотный проект в системе органов внутренних дел Украины, направленный на улучшение их взаимодействия с населением и оперативное изучение мнения граждан об эффективности работы милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, call-центр презентовал журналистам начальник УМВД Украины в области генерал-майор милиции Олег САЛО, по инициативе которого и внедрено такое нововведение.

О.САЛО отметил, что call-центр создан, в первую очередь, для того, чтобы услышать мнение граждан о работе милиции, оперативно принимать меры по защите их прав и свобод, а также для выявления преступлений и задержания подозреваемых в их совершении.

О.САЛО также назвал номера телефонов, по которым граждане могут передавать свои сообщения анонимно. Номера их телефонов будут храниться только в базе данных начальника УМВД.

Благодаря call-центру, отметил руководитель ровенской милиции, можно проводить исследование общественного мнения путем опроса абонентов о работе правоохранителей. Для этого из базы Укртелекома были взяты номера домашних телефонов жителей Ровенской области. Во время разговора тому или иному абоненту будет предлагаться ответить на вопрос о работе милиции, или оставить свои пожелания.

Как сказали УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в области, это не первое техническое нововведение в работе ровенской милиции.