Саратов: по предприятиям ЧФ ситуация вообще аховая

Непродуманные сокращения работников - одна из главных причин нынешних проблем предприятий и учреждений Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Севастопольской городской государственной администрации Валерий САРАТОВ в ходе встречи городских властей с профсоюзным активом Севастополя. «Если говорить вообще по предприятиям Черноморского флота, вообще ситуация аховая. Потому что, пойдя на сокращения, (имеются в виду происходившие последнее время высвобождения работников на предприятиях и в учреждениях ЧФ РФ - УНИАН) как положено не были продуманы механизмы этого сокращения, соблюдения законодательства, выплаты выходных пособий и так дальше», - сказал он. Руководитель города добавил: «И вот то, что позавчера тут голодали (имеются в виду 29 работников «172-го конструкторско-технологического бюро ЧФ РФ - УНИАН), причина состоит в том, что реально не было механизма».

В.САРАТОВ в очередной раз рассказал, что со своей стороны он предпринял все возможное для разрешения ситуации, в частности, «лично вынес вопрос по предприятиям Черноморского флота на уровень президента России, лично в Геленджике вручил ему письмо, он посмотрел, и началось движение». В подтверждение своих слов В.САРАТОВ добавил, что командующий ЧФ РФ вице-адмирал Владимир КОРОЛЕВ на встрече с ним «сказал, что мы долги по Строительному управлению, по 13-му заводу, 172-му КБ должны закрыть в этом году».