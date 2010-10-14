"Наша Украина" будет способствовать раскрытию правды об УПА

«Наша Украина» будет способствовать раскрытию правдивой информации об украинском повстанческом движении.

Об этом сказал председатель политсовета партии «Наша Украина» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО во время встречи с ветеранами УПА в г. Моршин Львовской области, сообщает его пресс-служба.

Он считает, что украинцы должны знать больше об украинских героях.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил то, что правдивая информация об украинских героях должна стать более доступной, чтобы с ней могли ознакомиться не только историки в архивах, но и рядовые граждане, особенно молодежь.

Председатель политсовета партии «Наша Украина» выразил убеждение, что такая информация должна быть открытой для каждого украинца. Он выразил мнение, что к популяризации истории о настоящих украинских героях должен приобщиться кинематограф. «Нужно снимать по-настоящему интересные и качественные фильмы, которые привлекли бы внимание нашей молодежи», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Немало усилий было приложено, чтобы открыть правду об украинском повстанческом движении. Эта линия будет продолжаться «Нашей Украиной». Партия будет инициировать последующее раскрытие дел, связанных с УПА», - заверил председатель политсовета партии.

Как сообщалось, завтра, 14 октября, будет отмечаться 68-я годовщина образования Украинской Повстанческой Армии.