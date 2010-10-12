Автокатастрофа в Марганце - самая масштабная в истории Украины

В Украине не было еще такой масштабной автокатастрофы, как та, которая произошла сегодня в Марганце Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе государственного департамента ГАИ МВД Украины.

Как отметили в ГАИ, самое большое ДТП, в котором погибли 15 человек, произошла 16 мая 2004 года неподалеку от Измаила Одесской области. Тогда водитель автобуса «ЛАЗ», проигнорировав запрещенные сигналы светофора, также выехал на железнодорожный путь, где столкнулся с грузовым поездом. Тогда кроме 15 погибших, еще 25 людей получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 октября, около 9-ти часов утра в городе Марганец Днепропетровской области в результате столкновения на железнодорожном переезде автобуса с локомотивом, по последним данным, погиб 41 человек и травмированы около 10.

Прокуратура Днепропетровской области возбудила по этому факту уголовное дело.