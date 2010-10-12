Список виживших в катастрофе на переезде в Марганце

4 человека - в коме

Прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по факту ДТП на переезде в Марганце. NEWSru.uaпубликует список выживших: Мавильный Александр Александрович, 1-й машинист, Косов Юрий Валерьевич, 2-й машинист, Череп Валерий Валерьевич, инструктор, Бойченко Оксана, 1977 г.р., Таран Иван, 1938 г.р., Олейник Дмитрий, 1979 г.р., Сандыга Людмила, 1973 г.р., Зимина Светлана, 1957 г.р., Фролович Светлана, 1973 г.р., Запаро Евгения, 1937 г.р. Еще 4 человека остаются в коме, их имена пока неизвестны.

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