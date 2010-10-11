14 октября состоится митинг в защиту украинского языка

14 октября в 18.30 в Киеве на Софиевской площади по инициативе Народного комитета защиты Украины состоится митинг на защиту украинского языка. Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКЗУ, акция пройдет под лозунгом: «Оборонимо – мову! Врятуємо – Україну!»

Пресс-служба информирует, что на митинг приглашаются все граждане Украины, которым не безразлична судьба украинского языка и государственной независимости.

Ожидается, что в мероприятии примут участие лидеры политических партий, общественные деятели, в частности, Леонид Кравчук, Дмитрий Павлычко, Вячеслав Брюховецкий, Вячеслав Кириленко и другие.

«Ты знаешь, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона «О языках в Украине», инициированный Партией регионов, Компартией и Блоком Литвина, цитирует пресс-служба обращение Народного комитета защиты Украины. - Этот законопроект направлен на введение в Украине режима тотальной русификации, а следовательно, является инструментом уничтожения украинского языка. Если ты останешься безразличен, будет истоптано Твое достоинство, а твоя страна превратится в колонию России, где Тебя будут считать человеком второго сорта, а Твои дети будут гибнуть в имперских вооруженных авантюрах».

Стать вместе и требовать от власти снять из регистрации антиукраинский законопроект – требование организаторов митинга. Они также призывают принять решительные государственные меры для внедрения украинского языка во все сферы общественной жизни в соответствии с требованиями Конституции Украины.