Янукович: угрозы, стоящие перед человечеством, требуют развивать СЭС

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины с профессиональным праздником.

В приветствии, которое размещено на официальном сайте, глава государства отмечает, что "санитарно-эпидемиологическая служба является эффективной составляющей сферы здравоохранения... Угрозы, стоящие перед человечеством, требуют совершенствования деятельности вашей службы, внедрения новейших научных достижений, четкой координации действий на национальном и региональном уровнях".

"Как Президент Украины, я всегда готов поддержать ваши инициативы в этой сфере. Успешная работа каждого из вас является важной предпосылкой благополучия нашего государства. Уверен, что вы и в дальнейшем будете с честью исполнять возложенные на вас обязанности", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.