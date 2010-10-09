При пожаре в животноводческом комплексе сгорели 800 свиней
10:35, 09 октября 2010Общество
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Персонал не пострадал
В селе Подгородье Рогатинского района Ивано-Франковской области в свинарнике животноводческого комплекса ООО «Росан-Агро» произошел пожар, в результате которого погибло около 800 свиней молодняку до 6 месяцев.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожены деревянные конструкции крыши и кровля на площади 1600 кв.м.
Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших среди обслуживающего персонала фермы нет.
Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.
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