При пожаре в животноводческом комплексе сгорели 800 свиней

В селе Подгородье Рогатинского района Ивано-Франковской области в свинарнике животноводческого комплекса ООО «Росан-Агро» произошел пожар, в результате которого погибло около 800 свиней молодняку до 6 месяцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожены деревянные конструкции крыши и кровля на площади 1600 кв.м.

Подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших среди обслуживающего персонала фермы нет.

Причина возникновения пожара и материальный ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Ивано-Франковской области.