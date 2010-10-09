Янукович о свободной торговле, ЕС и национальном производителе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что в интересах украинского товаропроизводителя в рамках введения зоны свободной торговли с Европейским Союзом отмена пошлин на ввоз некоторых групп товаров из ЕС может быть растянута на 10-15 лет.

Об этом он заявил сегодня в интервью программе «Шустер Live».

Говоря о переговорах с Европейским Союзом о создания зоны свободной торговли, глава государства в очередной раз признал, что этот вопрос - непростой.

«Есть целые группы товаров, очень для нас чувствительных, по которым европейцы хотят, чтобы мы отменили пошлины. Возможно, мы и пойдем на это, но сроки ввода отмены этих пошлин мы растянем на 10, а может, и на 15 лет», - сказал президент Украины.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что создание зоны свободной торговли с рынками ЕС, насчитывающими около 500 млн потребителей, - это, безусловно, необходимо и выгодно для Украины. «Но мы не хотим иметь дискриминацию на этих рынках. Сегодня мы ее имеем. Мы хотим на равных работать. И для нас этот принцип очень важен: и с точки зрения амбиций Украины как независимого государства, и с позиции защиты интересов национального товаропроизводителя», - заявил глава государства.