Ярославский и Фирташ купили картину за 1,75 млн. евро

На благотворительном ужине, организованном Фондом Елены Пинчук «АнтиСПИД», украинские миллиардеры Александр ЯРОСЛАВСКИЙ и Дмитрий ФИРТАШ за 1,75 млн. евро приобрели картину самого дорогого художника современности Демиена ХЁРСТА In Love.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в фонде «АнтиСПИД», средства от продажи картины будут направлены в фонд Елены Пинчук на расширение общего проекта с Фондом Клинтона в Украине.

Событие состоялось 3 октября в Киеве в гостинице Intercontinental на благотворительном ужине в честь 42-го Президента США Билла КЛИНТОНА. Американский политик приехал в Украину по приглашению Виктора и Елены ПИНЧУКОВ. Фонд Елены Пинчук «АнтиСПИД» уже четыре года эффективно сотрудничает с Фондом Клинтона в Украине в области противодействия распространению ВИЧ-инфекции.

In Love воспроизводит форму сердца и выполнена в желтом цвете, глянцевыми красками на полотне. Картина инкрустирована цирконием кубической формы и бабочками. Размер картины - 214х214 см. Полотно обошлась бизнесменам в 1,75 млн. евро – каждый заплатил по 50% от этой суммы.

Деньги, вырученные от продажи полотна британского художника, Фонд Елены Пинчук «АнтиСПИД» направит на закупку экспресс-тестов, позволяющих за 10-15 минут поставить правильный диагноз пациентам, которые прошли тестирование на ВИЧ/СПИД, а также на расширение совместного проекта двух фондов в Украине.

В.Пинчук поблагодарил О.Ярославского, владельца группы DCH и ФК «Металлист», генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012, и Д.Фирташа, владельца Group DF, и отметил, что их взнос в дело борьбы с «эпидемией века» - это «новое слово в истории украинской филантропии».

Бизнесмены планируют передать картину одному из харьковских детских учреждений, чтобы маленькие украинцы могли приобщиться к последним достижениям мирового изобразительного искусства.

Д.ХЁРСТ бесплатно передал In Love Фонду Елены Пинчук «АнтиСПИД».