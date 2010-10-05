МВД выясняет обстоятельства смерти человека в горотделе милиции

Инспекция по личному составу Департамента кадрового обеспечения МВД Украины проводит проверку обстоятельств смерти человека в Знаменском городском отделе УМВД Украины в Кировоградской области.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как предварительно установлено, 4 октября 2010 года около 2-х часов ночи в дежурную часть Знаменского участку по спецлинии «102» поступило сообщение от жительницы одного из сел. Женщина сообщала, что на территории одного из домовладений при попытке осуществления кражи металлических изделий водосточного оборудования задержан ее родной брат.

На место события была направлена следственно-оперативная группа, работники которой после проведения безотлагательных следственных действий доставили мужчину в приемное отделение больницы для медицинского осмотра. Медики зафиксировали алкогольное опьянение и разрешили содержать подозреваемого в условиях изолятора временного содержания. После этого мужчина был доставлен в горотдел милиции.

Утром, в 10.00 он начал жаловаться на здоровье, и работники милиции вызвали скорую помощь. Через сорок минут, когда прибыли медики, они констатировали смерть мужчины.

По факту нанесения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой уже назначено проведение судебно-медицинского исследования для установления причин смерти. По предварительной информации, причиной смерти мужчины может быть гнойный перитонит. К тому же есть основания считать, что телесные повреждения, в частности перелом ребер слева и ссадины с этой же стороны, мужчина мог получить при падении с высоты водостока дома, после чего он был задержан гражданскими лицами.

С целью полного и объективного выяснения обстоятельств события в УМВД Украины в Кировоградской области отправлен работник инспекции по личному составу Департамента уголовного розыска МВД Украины.