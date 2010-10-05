Президент Киевгорстроя ушел в отпуск после обыска СБУ регистратора компании

Президент холдинговой компании "Киевгорстрой" Василий МОЖАР ушел в отпуск до 18 октября после проведения обыска регистратора компании Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на свои источники в компании.

Источник напомнил, что 4 октября В.МОЖАР только вышел на работу после отпуска.

По данным источника, исполняющим обязанности президента компании стал вице-президент Вячеслав ТОПЧИЙ.

Как сообщалось, СБУ и Генеральная прокуратура произвели выемку документов у регистратора холдинга компании «Адрем».

Также, по информации источника, среди руководящих структур холдинга вечером 4 октября после выемки документов была принята договоренность о невыходе 5 октября на работу.

Как сообщают СМИ, СБУ вечером 4 октября ворвалась в офис регистратора холдинговой компании "ООО "Адрем" и провела выемку документов после двух попыток обыска.

15 июля В.МОЖАР заявил о выводе компании из коммунальной собственности.

В компании существует мнение, что сейчас мажоритарным владельцем холдинга является Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. 6 августа ХК «Киевгорстрой» назначила регистратором «Адрем» вместо «Терминал-Реестр». Обоих регистраторов связывают с В.СУПРУНЕНКО.

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ инициировал внеочередное собрание акционеров ХК, на которых будут рассмотрены вопросы об изменении правления, наблюдательного совета, а также о смене регистратора «Киевгорстроя».