Форум, посвященный трансграничному сотрудничеству, пройдет 7-8 октября

В Трускавце 7-8 октября состоится Х Международный экономический форум «Трансграничное сотрудничество. Взгляд в будущее».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель председателя Львовской облгосадминистрации Мирон ЯНКИВ.

По его словам, на форуме будет представлен ряд проектов, важных для развития Львовской области и страны в целом, в частности «Олимпийская надежда – 2022».

«Форум стал платформой, где решаются важные вопросы экономического развития области, страны. Трускавец должен стать базовым местом проведения Международного экономического форума, как Давос, Криница. Международный экономический форум уже второй год подряд проводится в Трускавце. Это совпадает со стратегией развития Львовской области в части развития рекреационных территорий», – отметил М.ЯНКИВ.

Во время форума состоится презентация проекта развития Добротворской ТЭС-2 (достройка энергоблока), строительства Западноукраинского логистического центра в Яворове, проекта производства автомобилей многофункционального назначения для коммунальных служб концерна «Электрон», развития курортного комплекса «Каштан-4» от ЗАО «Трускавецкурорт».

По словам первого заместителя председателя Львовской ОГА, презентацию инвестиционного проекта «Олимпийская надежда» проведет вице-премьер-министр Украины по вопросам Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ. Концепция проекта предусматривает превращение Львова, Львовской области в столицу ледовых, лыжных видов спорта. В пределах проекта планируется создать трамплины, реконструировать и достроить слалом, трассу для фристайлинга, а также создать условия для проведения соревнований по биатлону, лыжным гонкам.

“Если говорить о проекте достройки Добротворской ТЭС, то его реализация позволит возобновить экспорт электроэнергии в Польшу, а это, в свою очередь, толчок для развития районов угольного бассейна. На форум приедут бизнесмены, заинтересованные в создании международного холдинга ТЭС-2», – сказал М.ЯНКИВ.

Также он сообщил, что во время форума состоится ряд дискуссионных панелей и секций: «Трансграничное сотрудничество: будущее сотрудничества в Восточной Европе и странах СНГ», «Современные подходы в финансировании бизнеса. Возможности для Украины», «Инновации как основа конкурентоспособности региона», «Инфраструктурные проекты в современных условиях: препятствия и возможности».

Кроме того, в пределах мероприятия запланировано проведение Контактной биржи и Форума регионов, который предусматривает обсуждение темы «Территориальное измерение регионального развития Карпат: Карпатский горизонт 2013» и презентацию концепций «Карпатский горизонт 2013», «Туризм и индустрия гостеприимства. Евро-2012».

Планируется, что во время форума будут подписаны два соглашения о сотрудничестве с землей Тюрингия (Германия) относительно обучения медицинского персонала и открытия авиарейса Львов–Краков–Эрфурт. Также состоится погашение марки, выпущенной к десятой годовщине форума.

В форуме примут участие свыше 350 участников, 80 модераторов и экспертов, 200 представителей бизнеса из Украины, Польши, Беларуси, России, Германии, Словакии, Венгрии, США, правительственные делегации, представители посольств, консульств, торговых миссий.