Горилле в киевском зоопарке выдали одеяло - тепло обещают завтра

В этом году подключение к отоплению вольеров и помещениям Киевского зоопарка начнется 5 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевский зоопарк».

В настоящее время в оперативном режиме решаются рабочие вопросы, связанные с запуском теплоносителя в системы теплоснабжения зоопарка.

В то же время из-за резкого снижения температуры воздуха работники столичного зверинца временно организовали локальный обогрев помещений, в которых содержатся животные.

“Ситуация не является критической и находится на постоянном контроле руководства зоологического парка и городской власти”, - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Как сообщали некоторые СМИ, из-за долгов перед поставщиками услуг в Киевском зоопарке мерзнут животные. Котельная не отапливает помещения с теплолюбивыми животными из Африки и Австралии.

В частности, по данным “Киевпресс”, "в зимнем помещении для приматов температура воздуха в субботу не поднималась выше +15 градусов. Шимпанзе громко кричали, а единственный в Украине самец равнинной гориллы Тони потирал плечи, показывая, что ему холодно. Смотрители дали горилле теплое одеяло, которым он время от времени укрывался. Эту картину видели все посетители зоосада, которые пришли в выходной день в павильон “Приматы”, - сказано в сообщении.

Во второй половине дня зоологам пришлось сделать технический перерыв и установить у вольеров человекообразных обогреватели. Только тогда удалось немного повысить температуру воздуха.