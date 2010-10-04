Депутат создал организованную преступную группу

Органами прокуратуры Кировоградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению депутата одного из районных советов области в совершении ряда преступлений в составе организованной преступной группы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Депутата и еще троих человек обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.222 (мошенничество с финансовыми ресурсами), ч.1, ч.2, ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов), ч.2 ст.366 (служебный подлог), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или злоупотребление им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Досудебным следствием установлено, что депутат райсовета в мае 2005 года создал ОПГ в составе трех председателей фермерских хозяйств. Используя поддельные свидетельства о регистрации сельскохозяйственной техники, фермеры предоставляли ложную информацию должностным лицам коммерческого банка, на основании которой неоднократно противоправно получали кредиты на общую сумму 12 млн. грн.

Кроме того, установлено, что указанные лица подделывали и предоставляли в «Государственный резервный семенной фонд Украины» документы о наличии в собственности сельхозтехники, в результате чего получили товарный кредит – посевной материал на сумму почти 2 млн. грн.

В то же время, члены организованной преступной группы дважды подавали в Главное управление агропромышленного развития Кировоградской ОГА документы о бюджетном возмещении средств по полученным ими кредитам, вследствие чего незаконно получили бюджетную компенсацию на общую сумму свыше 3 млн. грн.

Полученные преступным путем средства члены ОПГ использовали на развитие возглавляемых сельскохозяйственных предприятий и на собственные нужды.

В рамках уголовного дела к обвиняемым заявлен гражданский иск на возмещение 3 млн. грн. Сейчас они знакомятся с материалами уголовного дела, после чего дело будет передано в суд.