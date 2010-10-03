Херсонес существовал уже во второй половине XIV века?

Результаты исследований, проведенных совместной экспедицией в составе ученых Национального заповедника «Херсонес Таврический» и Познаньского университета, свидетельствуют о том, что город-государство Херсонес просуществовало практически до XV века нашей эры.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор заповедника Леонид МАРЧЕНКО.

По его информации, недавно в Херсонесе завершилась экспедиция, которая продолжалась более полутора месяцев. В текущем году участниками экспедиции был исследован новый квартал. (В соответствии с заключенным с Познаньским университетом договором, подобные совместные экспедиции польских и украинских исследователей на Херсонесе проводятся уже 10 лет, в основном, археологи исследуют раннехристианские храмы и древние базилики Херсонеса, начиная с V и заканчивая XIV веком; раскопки ведутся на территории самого городища - УНИАН).

По словам Л.МАРЧЕНКО, до сих пор многие ученые считают, что Херсонес просуществовал в основном до начала XIV века, а потом город пришел в упадок, вместе с тем, находки последней экспедиции и сами древние постройки дают основания для опровержения этого вывода.

По информации Л.МАРЧЕНКО, в трех помещениях экспедицией найдены три серебряные монеты XIV века, причем, в каждой по одной монете.

«Да, исследователи допускали, что Херсонес существовал почти до XV века, но в отдельных его частях, а тут - центр городища, и это достаточно неожиданно», - отметил гендиректор заповедника.

Он добавил, что «остатки помещений хорошие, кладка интересная. То есть, это были капитальные строения, с основательными фундаментами».

Справка УНИАН. Херсонес Таврический - город, основанный древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на юго-западной оконечности Крыма. Его руины находятся территории Гагаринского района Севастополя.

Раскопки на территории Херсонеса начали проводить в 1827 году.

В 1892 году на территории древнего города был основан археологический музей.

Указом Президента Украины от 1994 г. Херсонес стал национальным заповедником.

Общая площадь заповедника составляет около 500 гектаров. Основой заповедника является сложного профиля музей, экспозиция которого объединяет в себе три современных типа музея: археологический, исторический и типологический. Музейная экспозиция в двух зданиях соответствует двум историческим эпохам: античной и средневековой.

Самостоятельными экспозициями под открытым небом являются собственно городище Херсонеса, средневековые крепости Каламита и Чембало. Музейное собрание насчитывает более 200 тысяч экспонатов, многие из которых являются уникальными.