Азаров спрашивает у МВФ, как провести пенсионную реформу

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обратился к Международному валютному фонду с просьбой предоставить Украине консультацию относительно проведения пенсионной реформы.

Об этом шла речь сегодня во время его встречи с директором-распорядителем МВФ Домиником СТРОСС-КАНОМ, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«В этом плане консультация ваших специалистов для нас имеет большой вес», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также заявил, что для эффективного проведения пенсионной реформы в Украине правительство намерено изучить мировой опыт.

«Сейчас мы работаем над проектом пенсионной реформы, поэтому опыт других стран в этом вопросе для нас ценен», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Глава правительства Украины отметил, что вчера во время официального визита в Варшаву состоялись его встречи с высшим руководством Польши, во время которых, в частности, обсуждался процесс реформирования пенсионной системы в этой стране: «Мы договорились обмениваться делегациями и изучили их опыт проведения пенсионной реформы».

«Наше правительство решительно настроено на проведение реформ в Украине. Мы хотим их очень тщательно подготовить и все продумать, чтобы допустить как можно меньше ошибок в процессе их реализации», - заявил Н.АЗАРОВ.