Азаров требует быстрее проверять грузы в портах

Министерство транспорта и связи Украины и Государственная таможенная служба планируют ввести электронный контроль грузов в портах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, об этом заявили заместитель главы Укрморречфлота Борис КОЗЫРЬ и заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Василий САЛЫГИН во время Черноморского контейнерного саммита в Одессе.

Ожидается, что новая информационная система позволит таможенным и портовым службам получать все необходимые документы по грузам в электронном виде, как это осуществляется в ведущих портах мира.

«Введение этой системы позволит значительно сократить время оформления не только импортных грузов, но и улучшит ситуацию с экспортом и транзитом», - сказал Б.КОЗЫРЬ.

Как сообщал УНИАН, 28 сентября 2010 г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение Гостаможслужбе Украины принять немедленные действия по сокращению времени прохождения грузов в морских портах. В частности, речь шла об уменьшении времени таможенной проверки одного контейнера до двух часов.

В общем контейнерообороте Черноморского региона доля Украины составляет примерно 35%, Румынии - 23%, России - 21%, Грузии - 12%, Болгарии - 9%.